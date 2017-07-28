Ростуризм выясняет, не пострадали ли россияне при ЧП в Барселоне

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму выясняет, были ли россияне среди пострадавших пассажиров в поезде, который попал в аварию на Французском вокзале в Барселоне, заявила РИА Новости советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева.

По меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне. Инцидент произошел в пятницу утром на железнодорожной станции "Французский вокзал". По предварительным данным, поезд не смог остановиться и врезался в платформу.

"Мы только что узнали об этом ЧП и сразу начали выяснять, есть ли российские туристы среди пассажиров этого поезда. Ростуризм следит за ситуацией и находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ", — сказала собеседница агентства.