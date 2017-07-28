Силовики 34 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские силовики 34 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 34 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.