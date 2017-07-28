Узбекистан направил запрос об аресте активов Каримовой за рубежом

ТАШКЕНТ, 28 июл – РИА Новости. Узбекистан по официальным каналам направил компетентным органам зарубежных стран данные об аресте активов преступной группы, с которой была связана Гульнара Каримова, старшая дочь первого президента страны, сообщает в пятницу Генпрокуратура республики.

По данным Генпрокуратуры, в ходе расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний было установлено, что Каримова могла непосредственно содействовать преступной деятельности организованной группы.

"В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы", — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре заявили, что "под контролем и при содействии Гульнары Каримовой" члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в частности, завладели путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами на сумму около 230 миллиардов сумов (около 50 миллионов долларов). Также преступная группа уклонились от уплаты налогов на сумму 2,9 триллиона сумов (725 миллионов долларов) в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, сообщила Генпрокуратура.

"Вина Гульнары Каримовой в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, "в настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан".