Очередь за Трампом: сенат США поддержал закон о санкциях против России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американский сенат одобрил законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ поддержали 98 сенаторов, против высказались лишь двое.

В ближайшее время законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Согласно американским законам, глава государства имеет право наложить вето, однако конгресс, скорее всего, сможет обойти его большинством голосов.

Белый дом уже дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента. В частности, законопроект включает пункт, обязывающий главу государства заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

"Мы поддерживаем сильные санкции против этих стран (России, Ирана и КНДР. — Прим. ред.), как я и говорила ранее. Но пока рано об этом рассуждать, мы ждем итогового документа, чтобы приступить к его внедрению", — заявила накануне представитель Белого дома Сара Сандерс.

Что предполагают санкции США

Новый законопроект содержит несколько ограничений. Так, сенаторы предлагают сократить максимальный срок рыночного финансирования банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Кроме того, проект предусматривает, что президент США может принять меры в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.

Отдельным пунктом говорится о стремлении Штатов "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2", что вызывает протесты в Европе.

Трамп может ужесточить санкции



В четверг директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи не исключил, что Трамп наложит вето на законопроект о новых санкциях. Правда, о смягчении позиции Вашингтона речь не идет.

"Он может подписать санкции именно в таком виде, в каком они есть, или он может наложить вето на санкции и обсудить даже более жесткую сделку против России", — заявил Скарамуччи в интервью телеканалу CNN.

В понедельник Скарамуччи оказался в центре скандала, когда был вынужден извиняться за то, что некорректно передал позицию Трампа по антироссийским санкциям.

До этого чиновник заявил, что президент пока "не решил этот вопрос". При этом Скарамуччи добавил, что Белый дом стремится к "деэскалации, поскольку история с Россией слишком раздута".

Однако в тот же день новоиспеченный пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс отметила, что администрация президента США Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".

"Моя оплошность", — сказал Скарамуччи корреспонденту New York Times, комментируя противоречие между двумя заявлениями, которые практически одновременно вышли из стен Белого дома.

Позиция Москвы

Свою ошибку чиновник объяснил тем, что лишь недавно вступил в должность, и посоветовал журналистам доверять словам Сандерс.

Накануне планы США ввести новые санкции прокомментировал Владимир Путин. По словам президента, ответ России будет зависеть от окончательного варианта законопроекта.

"Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны", — отметил Путин.

По словам президента, Россию постоянно пытаются провоцировать.

"То дипломатов большое количество выслали без объяснения причин, то дипломатическую собственность отторгли, что вообще ни в какие рамки не укладывается, поскольку противоречит основополагающим нормам международного права", — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что рассматриваемый в США законопроект — попытка использовать геополитические преимущества в конкурентной борьбе и добиться выгоды за счет союзников.

Евросоюз готовит ответ США

Действиями США недовольны и в Евросоюзе. Ранее газета Financial Times сообщила, что Брюссель готовит ответ Вашингтону.

По данным издания, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США.

Financial Times отмечает, Брюссель намерен потребовать от Вашингтона "публичного или письменного заявления", что новые санкции не будут затрагивать европейские интересы.

По словам источника РИА Новости, ЕС может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков.