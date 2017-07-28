Каримова в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой в 2015 году приговором суда было назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы, сообщила в пятницу Генеральная прокуратура республики.

В сообщении уточняется, что ей было предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, по фактам хищения.

"Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова Гульнара признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы", — говорится в сообщении управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией ГП Узбекистана.

"Вина Каримовой Гульнары в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу", — указано в сообщении.