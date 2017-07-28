Активы преступной группы с участием Каримовой выявлены в России

ТАШКЕНТ, 28 июл – РИА Новости. Активы преступной группы, в связях с которой обвиняется старшая дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова, выявлены в 12 странах, в том числе в России, сообщает в пятницу генеральная прокуратура республики.

По данным Генпрокуратуры, в ходе расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний было установлено, что Каримова могла непосредственно содействовать преступной деятельности организованной группы.

"По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллионов франков", — говорится в сообщении.

В частности, на территории Швейцарии были выявлены денежные средства в объеме 777,8 миллиона долларов и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 миллиона франков. Также преступной группе принадлежали денежные средства и недвижимость во Франции, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании, заявили в Генпрокуратуре.

На территории России следственные органы Узбекистана выявили активы в виде денежных средства на 6 миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более 2 миллионов долларов, говорится в материалах Генпрокуратуры Узбекистана.