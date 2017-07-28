Суд в Дюссельдорфе снял обеспечительные меры по иску PGNIG на мощности OPAL

БЕРЛИН, 28 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Высший земельный суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры по иску PGNiG на замороженные мощности OPAL, об этом говорится в решении суда.
Суд ЕС на прошлой неделе снял обеспечительные меры по иску польской PGNIG в отношении решения по газопроводу Opal. Обеспечительные меры приостанавливали решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к Opal.
Через Opal поступает российское "голубое топливо", приходящее в Европу по морскому газопроводу "Северный поток", но из-за регуляторных ограничений труба была загружена не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 миллиарда кубометров.
В конце декабря Европейский суд в качестве обеспечительной меры приостановил решение ЕК, запросив у нее и PGNiG дополнительные данные для вынесения вердикта.