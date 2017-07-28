Суд в Дюссельдорфе снял обеспечительные меры по иску PGNIG на мощности OPAL

БЕРЛИН, 28 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Высший земельный суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры по иску PGNiG на замороженные мощности OPAL, об этом говорится в решении суда.

"Решение от 30/12/2016, по которому Федеральное сетевое агентство было обязано приостановить действие спорного договора от 28.11.2016 между агентством и сторонами,… отменено", — говорится в решении суда.

Суд ЕС на прошлой неделе снял обеспечительные меры по иску польской PGNIG в отношении решения по газопроводу Opal. Обеспечительные меры приостанавливали решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к Opal.

Через Opal поступает российское "голубое топливо", приходящее в Европу по морскому газопроводу "Северный поток", но из-за регуляторных ограничений труба была загружена не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 миллиарда кубометров.

После этого президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение ЕК может создать риск для поставок газа между двумя странами. А в декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд и суд в Дюссельдорфе заявив, что принятое Еврокомиссией решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения.

В конце декабря Европейский суд в качестве обеспечительной меры приостановил решение ЕК, запросив у нее и PGNiG дополнительные данные для вынесения вердикта.