В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек

Спасатели на месте происшествия на железной дороге в Барселоне

Спасатели на месте происшествия на железной дороге в Барселоне

МАДРИД, 28 июл — РИА Новости. По меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне, сообщают местные службы спасения.

#Barcelona: Un tren ha chocado contra el tope de vía en estación de Francia #accidente



😡😡 48 personas heridas, cinco de ellas graves 😡😡 pic.twitter.com/bgN1givnVj — Ernesto Collazo (@ErnestoSuidry) 28 июля 2017 г.

Как пишут испанские СМИ, инцидент произошел в пятницу утром на железнодорожной станции Французский вокзал.

По предварительным данным поезд, не смог остановиться и врезался в платформу.

Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли шесть машин скорой помощи.

Ведется расследование ЧП. Власти города приняли решение о переводе линии 11, на которой произошла авария, на чрезвычайный режим работы, пассажирам рекомендовано не пользоваться станцией, где случился инцидент.