В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек

МАДРИД, 28 июл — РИА Новости. По меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне, сообщают местные службы спасения.
#Barcelona: Un tren ha chocado contra el tope de vía en estación de Francia #accidente— Ernesto Collazo (@ErnestoSuidry) 28 июля 2017 г.
😡😡 48 personas heridas, cinco de ellas graves 😡😡 pic.twitter.com/bgN1givnVj
Как пишут испанские СМИ, инцидент произошел в пятницу утром на железнодорожной станции Французский вокзал.
По предварительным данным поезд, не смог остановиться и врезался в платформу.
#Barcelona train crash:— RT (@RT_com) 28 июля 2017 г.
— 48 injured, 5 gravely
— 18 sent to hospitals
— no deaths reported https://t.co/rH8YrKvYGk pic.twitter.com/lPOEF1kjTy
Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
На место происшествия прибыли шесть машин скорой помощи.
Ведется расследование ЧП. Власти города приняли решение о переводе линии 11, на которой произошла авария, на чрезвычайный режим работы, пассажирам рекомендовано не пользоваться станцией, где случился инцидент.
Estació França — #Barcelona. Al menos 48 heridos, SIN víctimas mortales @sisa_gc pic.twitter.com/ocHTP5BbIl— InfoEmergencias (@InfoEmerg) 28 июля 2017 г.