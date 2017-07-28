МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенат США проголосовал против "урезанного" плана по частичной замене реформы здравоохранения Obamacare.

Сообщается, что в поддержку плана высказались 49 сенаторов, 51 — против. По данным агентства Франс Пресс , решающий голос принадлежал сенатору-республиканцу Джону Маккейну. Лидер республиканского большинства в американском сенате Митч Макконнел назвал результаты голосования "разочарованием".

Ранее сообщалось, что в случае одобрения законопроект должны были передать в согласительный комитет, составленный из представителей обеих палат конгресса.

План потребовал переработки, после того как во вторник провалился на голосовании в сенате: в его поддержку высказались 43 сенатора, против были 57, в том числе девять представителей республиканского большинства.

Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а в обмен предложила субсидии и расширение помощи бедным. Реформа, проведенная президентом Бараком Обамой в 2010 году, предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении.

Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как сокращение налогов для богатых.