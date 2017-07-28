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В мире

Украинский дипломат осудил слова посла Италии в России по Крыму

09:2628.07.2017
(обновлено: 09:32 28.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗамок Ласточкино гнездо в Крыму. Архивное фотоЗамок Ласточкино гнездо в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Посол Украины раскритиковал слова итальянского посла в России Чезаре Марии Рагальини о правомерности референдума в Крыму. По мнению Киева, заявления дипломата противоречат позиции официального Рима.

Отдых в Крыму
© РИА Новости / Артем Креминский
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Недовольство украинского дипломата вызвало интервью Рагальини итальянской газете Corriere Della Sera. Общаясь с журналистами, посол назвал присоединение Крыма к России "голосованием за независимость" и раскритиковал помощь Киеву со стороны ЕС.

"Рагальини подчеркнул, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе", забывая о том, что Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины", — заявил в ответ украинский посол в Италии Евгений Перелыгин, слова которого цитирует издание "Новое время".

По словам Перелыгина, слова Рагальини противоречат позиции руководства Италии, "выходят за рамки его компетенции" и наносят вред отношениям Рима и Киева.

"МИД должен это исправить", — потребовал украинский посол.

Изменить статус Крыма

Российский и украинский паспорта
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В конце июня стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил внести поправки в конституцию страны. Главные изменения должны коснуться десятого раздела, где в шести статьях описан статус "Автономной Республики Крым".

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь пояснил, что речь может идти о придании полуострова статуса автономии.

Во всех статьях название "Автономная Республика Крым" будет изменено на "Крымскую автономию" либо "Крымско-татарскую автономию" — не как форму территориального устройства, а как форму национально-культурного развития, форму реализации права коренного населения на самоопределение", — объяснил Чижмарь.

В Крыму инициативу Киева назвали "идеологической диверсией", которая призвана столкнуть жителей полуострова между собой.

"Это все идеологическая диверсия, чтобы подорвать межнациональное единство в Крыму, тем самым вызвав беспорядки и возмущение. Мы сожалеем, что киевские власти застряли в прошлом. В российском Крыму все живут в мире и согласии, помогая друг другу, даже самые сложные вопросы решая сообща, а не противопоставляя", — заявил РИА Новости депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.

Парламентарий еще в мае предлагал украинским чиновникам внести поправки в Конституцию, исключив из основного закона страны десятый раздел.

Судно береговой охраны во время проведения первого этапа тактико-специального учения Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России в Крыму
© РИА Новости / Макс Ветров
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"С учетом нынешних реалий и российского статуса Крыма Конституция Украины устарела ровно на три года", — сказал тогда Бальбек.

"Рабочей группе стоит думать не над дополнениями и изменениями к десятому разделу Конституции, а внести поправки по его упразднению, в противном случае основной документ страны выглядит не более чем фейк", — подчеркнул парламентарий.

Он также призвал украинских политиков "не пребывать в несбыточных иллюзиях" и не обманывать свой народ относительно претензий на Крым.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Все попытки спекуляций вокруг статуса Крыма на Украине не будут иметь никаких правовых последствий", — добавил Бальбек.

Судьба Крыма зависит от жителей полуострова

В конце июля ситуацию с Крымом прокомментировал экс-президент Украины Виктор Янукович. По его словам, он бы хотел, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.

"Это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решение уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решением. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны — огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма", — заявил экс-президент в эфире телеканала "Россия 24".

Президент Украины Петр Порошенко в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Порошенко пообещал скорое возвращение в Крым украинских флагов
"Все, что произошло в Крыму — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению — в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения", — добавил Янукович.

По его словам, дать ответ на "болезненный" вопрос о Крыме могут лишь "время и люди".

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

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