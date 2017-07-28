Украинский дипломат осудил слова посла Италии в России по Крыму

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Посол Украины раскритиковал слова итальянского посла в России Чезаре Марии Рагальини о правомерности референдума в Крыму. По мнению Киева, заявления дипломата противоречат позиции официального Рима.
"Рагальини подчеркнул, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе", забывая о том, что Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины", — заявил в ответ украинский посол в Италии Евгений Перелыгин, слова которого цитирует издание "Новое время".
По словам Перелыгина, слова Рагальини противоречат позиции руководства Италии, "выходят за рамки его компетенции" и наносят вред отношениям Рима и Киева.
"МИД должен это исправить", — потребовал украинский посол.
Изменить статус Крыма
Депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь пояснил, что речь может идти о придании полуострова статуса автономии.
Во всех статьях название "Автономная Республика Крым" будет изменено на "Крымскую автономию" либо "Крымско-татарскую автономию" — не как форму территориального устройства, а как форму национально-культурного развития, форму реализации права коренного населения на самоопределение", — объяснил Чижмарь.
В Крыму инициативу Киева назвали "идеологической диверсией", которая призвана столкнуть жителей полуострова между собой.
"Это все идеологическая диверсия, чтобы подорвать межнациональное единство в Крыму, тем самым вызвав беспорядки и возмущение. Мы сожалеем, что киевские власти застряли в прошлом. В российском Крыму все живут в мире и согласии, помогая друг другу, даже самые сложные вопросы решая сообща, а не противопоставляя", — заявил РИА Новости депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.
Парламентарий еще в мае предлагал украинским чиновникам внести поправки в Конституцию, исключив из основного закона страны десятый раздел.
"Рабочей группе стоит думать не над дополнениями и изменениями к десятому разделу Конституции, а внести поправки по его упразднению, в противном случае основной документ страны выглядит не более чем фейк", — подчеркнул парламентарий.
Он также призвал украинских политиков "не пребывать в несбыточных иллюзиях" и не обманывать свой народ относительно претензий на Крым.
Судьба Крыма зависит от жителей полуострова
В конце июля ситуацию с Крымом прокомментировал экс-президент Украины Виктор Янукович. По его словам, он бы хотел, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.
"Это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решение уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решением. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны — огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма", — заявил экс-президент в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, дать ответ на "болезненный" вопрос о Крыме могут лишь "время и люди".
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.