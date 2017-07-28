В Узбекистане арестовали Гульнару Каримову

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Узбекистане арестовали дочь экс-президента страны Гульнару Каримову, сообщает управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры.
По данным Генпрокуратуры, во время уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний выяснилось, что Каримова могла непосредственно содействовать их преступлениям.
Также Ташкент обратился к ряду стран, в том числе и России, с просьбой арестовать активы преступной группы, "с которой была связана Каримова".
"По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллионов франков", — говорится в сообщении.
В частности, в Швейцарии правоохранители нашли 777,8 миллиона долларов и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 миллиона франков. Также преступной группе принадлежали деньги и недвижимость во Франции, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании.
По данным следователей, вину Каримовой подтвердили показания членов преступной группы, свидетелей, потерпевших, а также проверки подконтрольных преступникам компаний.
В 2015 году Каримову уже приговорили к пяти годам ограничения свободы, признав виновной в ряде преступлений, в том числе содействии группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег и расстратой госсредств.