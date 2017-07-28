В Узбекистане арестовали Гульнару Каримову

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Узбекистане арестовали дочь экс-президента страны Гульнару Каримову, сообщает управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры.

Каримову обвиняют в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным Генпрокуратуры, во время уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний выяснилось, что Каримова могла непосредственно содействовать их преступлениям.

Также Ташкент обратился к ряду стран, в том числе и России, с просьбой арестовать активы преступной группы, "с которой была связана Каримова".

"По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллионов франков", — говорится в сообщении.

В частности, в Швейцарии правоохранители нашли 777,8 миллиона долларов и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 миллиона франков. Также преступной группе принадлежали деньги и недвижимость во Франции, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании.

В России узбекские следователи нашли активы на шесть миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более двух миллионов долларов.

По данным следователей, вину Каримовой подтвердили показания членов преступной группы, свидетелей, потерпевших, а также проверки подконтрольных преступникам компаний.

В 2015 году Каримову уже приговорили к пяти годам ограничения свободы, признав виновной в ряде преступлений, в том числе содействии группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег и расстратой госсредств.