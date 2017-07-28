Декоммунизация в Польше может коснуться мавзолея Берута, узнали СМИ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Декоммунизация в Польше может коснуться мавзолея первого президента Польской Народной Республики Болеслава Берута, сообщает польское издание Nasz Dziennik.
Болеслав Берут был первым президентом социалистической ПНР с 1947 по 1952 год. Он похоронен на крупнейшем в Варшаве кладбище Повонзки, по распоряжению Иосифа Сталина — в мавзолее. Издание подчеркивает, что мавзолей, который занимает площадь 43 на 15 метров, возвышается над кладбищем.
"В течение многих лет патриотические общества призывают перенести останки предателя и агента НКВД в обычную могилу", — пишет Nasz Dziennik, подчеркивая, что на территории, которую занимает мавзолей Берута, могут быть размещены около 120 обычных могил.
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По данным издания, Институт национальной памяти Польши в настоящее время рассматривает возможность "декоммунизации" кладбища, на котором в "не менее представительной могиле" захоронен и Юлиан Мархлевский — польский коммунист, который в 1920 году возглавил Временный революционный комитет страны.
В августе прошлого года могила Берута была осквернена: двое молодых людей нарисовали на мавзолее красную звезду и написали "палач". Полиция задержала вандалов, однако за них вступились вице-председатель комиссии сейма по иностранным делам Малгожата Гощевская, которая заявила, что они "написали правду", и возмутилась тем, что на кладбище до сих пор есть мавзолей Берута, а также министр юстиции, генпрокурор Збигнев Зебро, призвавший отпустить нарушителей.