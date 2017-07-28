С островов у берегов Северной Каролины эвакуируют около 10 тысяч туристов

Паром с автомобилями, переправляющимися с острова Окракок. Архивное фото

Паром с автомобилями, переправляющимися с острова Окракок. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Около 10 тысяч туристов будут эвакуированы с островов у берегов американского штата Северная Каролина из-за аварийного отключения электроэнергии, вызванного повреждением кабеля.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс , инцидент произошел во время строительных работ на мосту, связывающем острова с материком.

Острова Окракок и Гаттерас являются частью так называемых Внешних отмелей — полосы узких песчаных островов вдоль побережья Северной Каролины.

Эвакуация является обязательной, остаться на островах смогут лишь лица, имеющие здесь постоянное жилище. Власти рассчитывают закончить эвакуацию к полудню пятницы.