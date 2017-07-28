В Пекине началась встреча представителей стран БРИКС по безопасности

ПЕКИН, 28 июл — РИА Новости. Седьмая встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, началась в пятницу в китайской столице. Российскую делегацию на мероприятии возглавил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Мы должны проявить дальновидность и, поставив во главу угла интересы стран БРИКС, непрерывно укреплять национальное возрождение наших государств и продвигать деловое сотрудничество во всех сферах", — подчеркнул Ян Цзечи, призвав стран-участниц поддерживать принципы многосторонности, процессы совершенствования глобального рынка, глобализацию и усиление открытости экономик.
"Государства "пятерки" (БРИКС) едины в оценке ключевых глобальных проблем, активно взаимодействуют на ключевых международных площадках — в ООН, G20, Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде, Всемирном банке, других многосторонних организациях и форумах", — подчеркнул Патрушев.
Он также выразил уверенность, что председательство Китая в БРИКС завершится успешным проведением саммита и пожелал участникам встречи плодотворной и результативной дискуссии.