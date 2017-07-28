Силовики обстреляли территорию ЛНР шесть раз за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (230)

ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

"За минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, БМП, гранатометы (АГС, СПГ, РПГ) и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 123 снаряда. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в районы населенных пунктов Желобок, Первомайск, Фрунзе, Калиново.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в пятницу, что ополченцы за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб, еще пятеро получили ранения.

Как утверждают силовики, огонь велся из гранатометов, минометов, пулеметов, стрелкового оружия и БМП.

По их данным, обстрелу подверглись населенные пункты Павлополь, Водяное, Крымское, Попасная, Новотошковское, Талаковка, Авдеевка и Новозвановка.