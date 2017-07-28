Силовики обстреляли территорию ЛНР шесть раз за сутки, заявили в республике

ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 123 снаряда. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в районы населенных пунктов Желобок, Первомайск, Фрунзе, Калиново.
Как утверждают силовики, огонь велся из гранатометов, минометов, пулеметов, стрелкового оружия и БМП.
По их данным, обстрелу подверглись населенные пункты Павлополь, Водяное, Крымское, Попасная, Новотошковское, Талаковка, Авдеевка и Новозвановка.