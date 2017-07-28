В Венесуэле еще один человек погиб во время протестов

МЕХИКО, 28 июл – РИА Новости. До семи человек возросло число погибших за два дня забастовки, объявленной оппозицией в Венесуэле.

Ранее сообщалось шести убитых за два дня. Вечером в четверг генеральная прокуратура страны проинформировала еще об одном погибшем.

"Прокурор штата Ансоатеги расследует смерть Рафаэля Каначе, происшедшую во время нарушающей порядок ситуации в четверг. В этих событиях в секторе Хабильоте также был ранен еще один человек 20 лет", — говорится в сообщении прокуратуры в ее микроблоге в Twitter.

Общее число жертв протестов, идущих с начала апреля, приближается к 110. Забастовка в стране была объявлена в преддверии намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой реформы конституции, ее проект предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.