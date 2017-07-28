ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Томоми Инада заявила в пятницу на пресс-конференции, что подала прошение об отставке после скандала вокруг обнародования документов японских миротворцев в Южном Судане.
"В этой связи я несу ответственность как министр обороны и приняла решение подать в отставку. Прошение я сегодня подала премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Оно было принято", — сказала Инада.
В то же время Инада, как и прежде, заявила, что не знала о существовании документов и не давала указаний об их сокрытии. Тем не менее, свидетельства руководства министерства говорят о том, что ей докладывали о реальном положении дел. Этим противоречием, в том числе, Инада объяснила необходимость своей отставки.
Вопрос о записях миротворцев стал не единственным скандалом вокруг Инады. В середине марта Инада стала объектом критики из-за того, что 13 лет назад выступала адвокатом частной образовательной организации, которая оказалась замешана в махинациях с ценами на землю и незаконным получением субсидий от государства.
Последний по времени скандал вокруг Инады стоил правящей Либерально-демократической партии голосов избирателей на прошедших в июле выборах в законодательную ассамблею Токио. Во время предвыборной кампании, выступая перед избирателями, Инада "от имени министерства обороны, себя как министра обороны и сил самообороны" попросила голосовать за кандидата от правящей Либерально-демократической партии. По закону японские силы самообороны, как и другие государственные службы, не могут заниматься политической деятельностью. Ее высказывание вызывало бурную реакцию оппозиции.