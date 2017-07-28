В окрестностях Мекки сбили ракету, выпущенную из Йемена

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ракета, выпущенная с территории Йемена, перехвачена в окрестностях саудовской Мекки, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командование арабской коалиции.

Сообщается, что баллистическая ракета была сбита в 69 километрах южнее священного для мусульман города. Коалиция возложила на шиитских повстанцев-хуситов ответственность за обстрел, который назван "безнадежной попыткой сорвать хадж". Организованное паломничество в Мекку в этом году начинается в конце августа.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.