Япония расширит санкции против КНДР, включив в список китайские компании

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии на своем заседании в пятницу примет решение о расширении санкций против КНДР, в санкционный список будут включены и китайские компании, сообщило агентство Киодо.

Если до сих пор такие меры, как заморозка активов и счетов распространялась только на компании и лица, связанные с ракетной или ядерной программами КНДР, то сейчас санкции распространяются на компании, которые занимаются финансовой деятельностью, так или иначе связанной с КНДР, транспортными перевозками, внешнеэкономической деятельностью, в том числе, торговлей углем – одним из основных источников поступления валюты в бюджет КНДР.

В число компаний, чьи активы будут заморожены, а сделки с ними запрещены, включены пять фирм, в том числе две китайские, и 9 частных лиц.

Согласно действующим в Японии санкциям против КНДР, запрещено паромное сообщение между двумя странами, запрещен вход в порты Японии судов из КНДР, запрещены все виды импорта и экспорта. В начале лета Япония ужесточила осмотр на судах для предотвращения попадания в КНДР материалов или оборудования, которые могли бы быть использованы для создания ракет или ядерного оружия. Между двумя странами не существует дипломатических отношений.