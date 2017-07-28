На севере Мексики нашли тела девяти убитых человек

МЕХИКО, 28 июл – РИА Новости. Тела сразу девяти человек были найдены в четверг в городе Нуэво-Ларедо в северном мексиканском штате Тамаулипас, сообщил представитель местных сил безопасности Луис Альберто Родригес.

"Генеральная прокуратура Тамаулипаса начала расследование в связи с убийством девяти человек в Нуэво-Ларедо", — заявил Родригес.

По данным властей, тела были свалены в кучу прямо на перекрестке двух улиц города. Рядом с телами якобы было оставлено некое послание, однако надпись была нечитабельной, а прокуратура пока не подтвердила факта наличия послания.

Личности убитых, среди которых были мужчины и женщины, пока не установлены, на телах есть следы насилия.

Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния двух мощных мексиканских картелей "Лос-Сетас" и "Залив" в контроле над поставками наркотиков в США.