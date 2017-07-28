ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Юридический комитет палаты представителей конгресса США в четверг направил письмо руководству министерства юстиции страны с просьбой назначить специального прокурора для расследования деятельности экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также ряда чиновников прежней администрации Барака Обамы.
По мнению авторов письма, расследование, которое сейчас ведет спецпрокурор Роберт Мюллер о "вмешательстве РФ" в выборы сконцентрировано лишь на деятельности Дональда Трампа и его окружения. "Несбалансированное, сомнительное и на вид безграничное внимание спецпрокурора (к Трампу – ред.) дало многим нашим избирателям возможность увидеть двойные стандарты правосудия, которые выгодны лишь власть имущим и обладающим хорошими связями", — отмечают республиканцы в письме.
Также конгрессмены призывают выяснить связи предвыборного штаба Клинтон и ее фонда с Россией и Украиной. Здесь упоминается, в частности, сделка по покупке "Росатомом" компании Uranium One в 2013 году и предлагается проверить, не было ли разрешение на сделку связано с пожертвованиями в фонд Клинтон.
Члены комитета просят также проверить случаи раскрытия сотрудниками Белого дома имен американцев, за которыми велась слежка. В этой связи упоминаются бывший советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс и экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр.