ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Юридический комитет палаты представителей конгресса США в четверг направил письмо руководству министерства юстиции страны с просьбой назначить специального прокурора для расследования деятельности экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также ряда чиновников прежней администрации Барака Обамы.

В письме, адресованном генпрокурору США Джеффу Сешнсу (возглавляет минюст) и его заместителю Роду Розенстайну, глава комитета республиканец Боб Гудлэтт и его однопартийцы призывают расследовать также деятельность экс-главы ФБО Джеймса Коми, экс-генпрокурора Лоретты Линч и их роль в избирательной кампании 2016 года.

По мнению авторов письма, расследование, которое сейчас ведет спецпрокурор Роберт Мюллер о "вмешательстве РФ" в выборы сконцентрировано лишь на деятельности Дональда Трампа и его окружения. "Несбалансированное, сомнительное и на вид безграничное внимание спецпрокурора (к Трампу – ред.) дало многим нашим избирателям возможность увидеть двойные стандарты правосудия, которые выгодны лишь власть имущим и обладающим хорошими связями", — отмечают республиканцы в письме.

В письме перечислены многие события и заявления Клинтон, Коми и Линч, которые вызывают у республиканцев подозрения. По большому счету конгрессмены пытаются реанимировать все известные на сегодняшней день скандалы, связанные с именем бывшего кандидата в президенты. Так, они просят проверить, насколько законно было решение ФБР и лично Коми не привлекать Клинтон к ответственности за ведение служебной переписки с личной почты. Его же хотят проверить на предмет законности утечек в прессу разговоров с Трампом в 2017 года.

Также конгрессмены призывают выяснить связи предвыборного штаба Клинтон и ее фонда с Россией и Украиной. Здесь упоминается, в частности, сделка по покупке "Росатомом" компании Uranium One в 2013 году и предлагается проверить, не было ли разрешение на сделку связано с пожертвованиями в фонд Клинтон.

Члены комитета просят также проверить случаи раскрытия сотрудниками Белого дома имен американцев, за которыми велась слежка. В этой связи упоминаются бывший советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс и экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр.