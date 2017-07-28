МЕХИКО, 28 июл – РИА Новости. Американская авиакомпания Delta Airlines объявила о прекращении полетов в Венесуэлу.
Ранее один из крупнейших авиаперевозчиков Латинской Америки колумбийская компания Avianca остановила свои полеты в Каракас из Боготы и Лимы. Изначально компания планировала приостановить их с 16 августа, однако затем решила сделать это с 27 июля по мотивам обеспечения безопасности.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.