В Венесуэле число погибших в протестах выросло до шести человек за два дня

Сотрудники национальной гвардии во время протестов в Венесуэле. Архивное фото

Сотрудники национальной гвардии во время протестов в Венесуэле. Архивное фото

МЕХИКО, 28 июл – РИА Новости. Венесуэльская оппозиция сообщает о шести погибших в ходе двух дней забастовки, объявленной в знак протеста против выборов в национальное учредительное собрание.

"Эти дни не были свободны от репрессий и убийств, шесть венесуэльцев лишились жизни", — приводит в своем микроблоге в Twitter оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" заявление заместителя главы Национальной ассамблеи Фредди Гевары.

Ранее сообщалось о пяти погибших за два дня, а общее число жертв протестов, идущих с начала апреля, превысило 100 человек. Портал Nacional уточняет, что шестым погибшим стал 20-летний молодой человек, погибший от огнестрельного ранения во время манифестации в штате Лара.

Забастовка была объявлена в преддверии намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой реформы конституции, ее проект предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.