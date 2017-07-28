Госдеп распорядился об отзыве семей американских дипломатов из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Госдепартамент США дал распоряжение покинуть Венесуэлу членам семей американских дипломатов, а также разрешил добровольную эвакуацию дипломатов.

"Госдепартамент США отговаривает американских граждан от поездок в Венесуэлу из-за социальных беспорядков, насильственных преступлений, а также повсеместной нехватки продовольствия и медикаментов. Это предупреждение также информирует американских граждан, что на 27 июля госдепартамент дал указание покинуть (Венесуэлу) членам семей и разрешил добровольный отъезд сотрудников правительства США из посольства США в Каракасе", — говорится в сообщении госдепартамента.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.

Глава МВД Нестор Ревероль сообщил в четверг, что с пятницы до вторника, 1 августа, вводится запрет на акции протеста под угрозой тюремного наказания на срок от пяти до 10 лет, однако оппозиция уже заявила, что в ответ на действия властей в пятницу проведет акцию "Штурм Венесуэлы".