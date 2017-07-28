Венесуэльская оппозиция считает двухдневную забастовку успешной

МЕХИКО, 28 июл – РИА Новости. Венесуэльская оппозиция считает, что двухдневная забастовка в стране прошла успешно.

"Страна была полностью парализована на 48 часов благодаря венесуэльскому народу", — приводит в своем микроблоге в Twitter оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" заявление заместителя главы Национальной ассамблеи Фредди Гевары.

Он поздравил народ с удачной демонстрацией своей силы.

"Мы благодарим и различные профсоюзы, которые присоединились к нам, несмотря на угрозы, в первую очередь, на транспорте и в торговле", – заявил Гевара.

По его словам, забастовка удалась на 90% всей национальной территории страны. Она была объявлена в среду и четверг в преддверии намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой реформы конституции, ее проект предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.