Скарамуччи в грубой форме оценил коллег из Белого дома

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи на брифинге в Белом доме. Архивное фото

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи на брифинге в Белом доме. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, не стесняясь в выражениях, дал оценку рабочим качествам своих коллег в администрации президента США Дональда Трампа.

Журналист издания New Yorker Райан Лицца сообщил, что Скарамуччи позвонил ему в среду вечером, чтобы узнать источник утечки информации из Белого дома и, не добившись результата, обрушился с бранью на других высокопоставленных сотрудников.

Главной мишенью нелицеприятных высказываний Скарамуччи стали помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон и руководитель аппарата Белого дома Ринс Прибас. Журналист отмечает, что Скарамуччи не требовал, чтобы состоявшийся разговор проходил "не под запись" или остался конфиденциальным.

"Ринс – это чертов параноидный шизофреник, он параноик", — заявил Скарамуччи, добавив, что Прибас будет вскоре уволен.

Коснувшись Бэннона, Скарамуччи в чрезвычайно грубой форме дал понять, что, по его мнению, помощник президента обслуживает в Белом доме свои собственные интересы.

Скарамуччи уже откликнулся на публикацию материала в своем микроблоге в Twitter. "Я иногда использую красочный язык. Я буду воздержан в этой области, но не брошу страстной борьбы за повестку Дональда Трампа", — написал он.

Финансист Энтони Скарамуччи был назначен директором Белого дома по коммуникациям всего неделю назад. Его назначение уже стало причиной отставки пресс-секретаря президента Трампа Шона Спайсера, не согласного с этой кандидатурой.