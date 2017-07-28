Президент Венесуэлы предложил оппозиции начать переговоры

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил представителям оппозиции начать переговоры на фоне намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание и введенном в связи с этим запретом на уличные протесты.

Ранее глава МВД страны Нестор Ревероль сообщил о введении запрета на уличные протесты с пятницы перед выборами в национальное учредительное собрание 30 июля. Нарушителям он пригрозил тюремным сроком от пяти до 10 лет. В ответ на действия властей лидеры оппозиции пообещали провести акцию "Штурм Венесуэлы".

"Я предлагаю политической оппозиции Венесуэлы свернуть с дороги мятежа … чтобы в ближайшие часы, еще до выборов национального учредительного собрания, мы могли начать диалог за круглым столом", — приводит слова Мадуро агентство Франс Пресс.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.