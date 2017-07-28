В Нигерии убили пять нефтеразведчиков, которых похитили боевики

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Не менее пяти специалистов по нефтеразведке, похищенных предполагаемыми боевиками радикальной группировки "Боко Харам", были убиты на северо-востоке Нигерии, заявил представитель университета в городе Майдугури, сотрудники которого входили в исследовательскую экспедицию.
Представитель университета Ахмед Мохаммед сообщил агентству Рейтер о гибели пяти нефтеразведчиков, в том числе двух ученых из учебного заведения. Еще четыре сотрудника университета пропали без вести.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.