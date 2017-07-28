В Нигерии убили пять нефтеразведчиков, которых похитили боевики

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Не менее пяти специалистов по нефтеразведке, похищенных предполагаемыми боевиками радикальной группировки "Боко Харам", были убиты на северо-востоке Нигерии, заявил представитель университета в городе Майдугури, сотрудники которого входили в исследовательскую экспедицию.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление нигерийской армии сообщили, что ходе операции по освобождению нефтеразведчиков, работающих по контракту на государственную нефтекомпанию компанию Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), были обнаружены тела 10 человек – девяти военнослужащих и одного мирного жителя. Военные заявили об освобождении всех членов экспедиции, не упоминая о жертвах.

Представитель университета Ахмед Мохаммед сообщил агентству Рейтер о гибели пяти нефтеразведчиков, в том числе двух ученых из учебного заведения. Еще четыре сотрудника университета пропали без вести.

Представитель NNPC сообщал, что геологи и геодезисты, которые должны были заниматься нефтеразведкой неподалеку от озера Чад, были похищены рядом с деревней Джиби в штате Борно во вторник вечером.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.