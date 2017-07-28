Война королей, принцев и эмиров: как делят власть в Саудовской Аравии

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Крупнейший поставщик нефти, Саудовская Аравия, более других стран пострадала от падения цен на углеводороды, продолжающегося с 2014 года. По мнению аналитиков Citigroup, сырьевые запасы королевства постепенно истощаются и к 2030 году упадут ниже уровня, позволяющего экспорт. Во внутренние дела королевства вмешивается внешний фактор: победив в гражданской войне, президент Сирии Башар Асад может отомстить Эр-Рияду за финансирование оппозиции. Не все в порядке и в королевском доме Аль-Саудов, где в 2017 году произошел кардинальный поворот: в нарушение неписаных традиций король Салман назначил своим наследником младшего сына, отодвинув от власти все старшее поколение династии.

Дети основателя и первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза Аль-Сауда (правил с 1932-го по 1953 год) долгое время сменяли друг друга во главе королевства: те есть власть переходила не от отца к сыну, как в большинстве европейских монархий, а от брата к брату.

Разгуляться было где — от многочисленных жен у Абдул-Азиза было 45 детей. Всего же в доме Аль-Саудов насчитывается порядка пяти-шести тысяч принцев-эмиров. Но претензии на власть со стороны самого первого поколения долгое время никто не оспаривал. Не закрепленная официально, логика престолонаследия предполагала, что саудовскую корону получает старший в роде. На троне сменилось шесть монархов-сыновей Абдул-Азиза, пока нынешний король Салман не решил нарушить традицию. Сначала он отстранил от власти брата, а затем старшего племянника. Логика преемственности изменилась на более европейскую: Салман завещает все своему сыну Мухаммаду, который даже не старший среди своих братьев.

Теперь дом Аль-Саудов в напряжении. Ведь потенциально королем уже может быть каждый — старшим быть необязательно.

© AP Photo / Saudi Press Agency Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд во время переговоров по ситуации в Катаре. 6 июня 2017 © AP Photo / Saudi Press Agency Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд во время переговоров по ситуации в Катаре. 6 июня 2017

Как быть, если не прожить за счет нефти

Главную проблему, которую высветило падение цен на нефть в Саудовской Аравии, можно назвать инфраструктурной. Приблизительно четверть молодежи в возрасте до 30 лет не имеет работы. Дисбаланс объясняется перекосами в системе образования, готовящей специалистов по исламскому богословию. Не нашедшие места на рынке труда молодые люди поддерживаются на плаву за счет государственных дотаций либо продолжают существование при родителях. Те, в свою очередь, часто трудоустроены в государственном секторе, критически зависимом от цен на нефть.

Пришедший к власти в 2015 году король Салман бен Абдул-Азиз объявил о начале бюджетной экономии, напрямую затронувшей многочисленную саудовскую бюрократию. Госслужащих лишили дополнительных выплат, а кроме того, заставили полностью платить за газ, воду и электричество. Пытаясь высвободить место на рынке труда, власти объявили охоту на гастарбайтеров и тем самым ударили по предпринимателям, имеющим над ними почти абсолютную власть. На продажу были выставлены акции нефтяной компании Aramco, а это значило, что контроль над частью природных ресурсов перейдет к иностранцам. Традиционный для Саудовской Аравии миропорядок пришел в движение.

На тревожном фоне падающих цен на нефть (Саудовская Аравия выступила с инициативой снижения добычи, но переломить тенденцию не смогла) наследником престола был объявлен 31-летний принц Мухаммад бен Салман. В представлении саудовцев именно он — ожившее лицо бюджетной экономии. Патронируемую вторым человеком в стране программу развития "Видение-2030" популярный блогер Турки Аль-Шалхуб назвал "видением нищеты". Интернет-пользователь призвал к протестным акциям, однако власти, вовремя оцепившие место их проведения, добились того, что они не состоялись.

© REUTERS / Fayez Nureldine/Pool/Files Портреты шестого короля Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза Аль-Сауда, принца Салмана ибн Абдул-Азиз Аль-Сауда и второго наследного принца Мукрина © REUTERS / Fayez Nureldine/Pool/Files Портреты шестого короля Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза Аль-Сауда, принца Салмана ибн Абдул-Азиз Аль-Сауда и второго наследного принца Мукрина

Маленькая победоносная война

Глухой ропот беднеющих жителей королевства способна унять война — в том случае, если она окажется успешной. Принц Мухаммад бен Салман — главный сторонник боевых действий в Йемене, которые, помимо наказания повстанцев-хуситов, служат делу единения саудовской нации. По мнению издания The New York Times, добившись от пожилого, страдающего провалами памяти короля Салмана согласия на военную операцию, Мухаммад наглядно продемонстрировал, что Саудовская Аравия способна вести войны. Однако, к разочарованию Эр-Рияда, вторжение складывается неудачно. Боевые потери саудовцев слишком велики, а лишенные опыта военные наносят удары по мирным жителям, дискредитируя курс престолонаследника в мировой прессе.

Развернувшийся с 5 июня 2017 года конфликт с Катаром — также часть политики Мухаммада. Эмират, от которого саудиты требуют разрыва отношений с Ираном, представляется в Эр-Рияде проводником персидской политики. Тегеран, в свою очередь, вызывает у принца Мухаммада далеко идущие подозрения, и все из них — самые худшие. В 2016-м, выступая в эфире телевидения, сын короля заявил, что Иран намерен захватить Мекку и Медину. И потому "не следует ждать, пока битва развернется в Саудовской Аравии, наоборот, нужно сделать так, чтобы она прошла на иранской земле".

Стремясь нанести удар по Ирану равно в Катаре и Йемене (повстанцы-хуситы поддерживаются Тегераном), престолонаследник держит в напряжении силы беднеющего королевства. Тем временем за спиной у кронпринца-парвеню уже вырисовываются контуры семейной оппозиции, недовольной тем, что абсолютную власть в Саудовской Аравии вот-вот получит тот, кто никаких прав на нее не имел.

Остаться должен только один

С юридической точки зрения Саудовская Аравия — одна из немногих стран в мире, престолонаследие в которой не регулируется никаким законом. Единственное, что ограничивает монарха, — традиция передавать трон старшему в роде. Правящий король Салман нарушил это правило дважды: сначала отстранив своего брата Мукрина в 2015 году, затем лишив права на престолонаследие племянника Мухаммада бен Найефа. Отрешение возрастных принцев (младшему из них, бен Найефу — 57) означает крушение династических амбиций для нескольких десятков членов династии. Все они, в логике старшинства имевшие право на власть, оказываются отодвинуты от нее прецедентом. Как и европейские монархи, Салман попросту решил передать власть по наследству, при этом выбрал четвертого по старшинству из своих сыновей.

В закрытом мире саудовских принцев решение Салмана вызвало бурю. По сведениям газеты Guardian, отстраненного Мухаммада бен Найефа поместили под домашний арест, чтобы тот не помешал новому наследнику престола. Однако недовольны и находящиеся на свободе многочисленные родственники проигравшего, ждущие, когда новый кронпринц совершит ошибку. Чем ниже цена на нефть, тем игра престолов в Саудовской Аравии обещает быть ожесточеннее.

Многочисленное потомство короля-основателя не только ссорится между собой, но и судит друг друга. Так, принц Сауд бен Абдул-Азиз бен Мусаид был совсем недавно по приказу действующего монарха арестован за избиения, которые он снимал на камеру. В прошлом году еще одного саудовского принца, имя которого не стали называть, высекли плетьми. Еще раньше принцу Турки бин Сауду аль-Кабиру отрубили голову за убийство.