Сенат США в четверг проголосует по закону о санкциях в отношении России

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Сенат США в четверг намерен провести голосование по закону о санкциях против России, Ирана и КНДР, говорится в сообщении пресс-галереи сената в микроблоге в Twitter.

Согласно сообщению, дебаты начнутся в 17.00 по местному времени (00.00 мск), после чего пройдет голосование.

Палата представителей конгресса США ранее на этой неделе приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Если будет утвержден сенатом, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее представители верхней палаты заявили о достижении договоренностей по законопроекту.

Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".