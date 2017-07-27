Власти восточной Ливии закрыли консульство Судана и высылают 12 дипломатов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Власти в восточной части Ливии, пользующиеся поддержкой командующего национальной армией Халифы Хафтара, распорядились закрыть консульство Судана и выслать из страны 12 суданских дипломатов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что решение закрыть дипмиссию Судана в оазисе Куфра было принято в связи с "угрозой национальной безопасности Ливии". Консулу и еще 11 дипломатам предоставлены 72 часа, чтобы покинуть страну.

Официальный Хартум признает базирующееся в Триполи ливийское правительство национального согласия во главе с Фаезом Сараджем, противостоящим маршалу Хафтару и властям на востоке страны.

Во вторник сообщалось, что Хафтар и Сарадж по итогам встречи в Париже договорились об установлении режима прекращения огня и проведении в кратчайшие сроки президентских выборов.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.