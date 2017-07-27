Появилось видео с места авиакатастрофы в Абхазии

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Агентство Sputnik Абхазия опубликовало кадры с места падения легкомоторного самолета в Пицунде.

На записи видно, что машина полностью разрушена.

Катастрофа произошла в четверг около половины шестого вечера по московскому времени. В результате погибли трое россиян: пилот и двое пассажиров, в том числе одиннадцатилетняя девочка.

Как сообщили в МЧС Абхазии, самолет принадлежал российскому авиаклубу "Седьмое небо".

Это уже второе за месяц происшествие с легкомоторными самолетами в Пицунде. В начале июля жесткую посадку совершил прогулочный А–33, в результате пострадали три человека, в том числе двое пассажиров – граждан России. В МЧС Абхазии тогда заявили, что пилот не справился с управлением.