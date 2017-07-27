Мексика передаст США данные на венесуэльских чиновников

МЕХИКО, 27 июл – РИА Новости. Мексика начинает процесс передачи США налоговой и финансовой информации относительно венесуэльских чиновников, против которых введены санкции, сообщила в четверг заместитель министра финансов латиноамериканской страны Ванесса Рубио.

Ранее минфин США сообщил, что внес в список санкций 13 физлиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. Среди них — вице-президент Элиас Хауа, глава национального избирательного совета Тибисай Лусена, защитник народа Тарек Уильям Сааб, глава МВД Нестор Ревероль, командующий национальной гвардией Серхио Риверо Маркано, глава полиции Перес Ампуэда и ряд других лиц.

"То, что мы делаем, — это обмен информацией и выдача предупреждений, мы сотрудничаем в этом информационном обмене в части деятельности, которая может представлять собой преступление", — заявила Рубио изданию Universal.

В совместном сообщении министерства финансов и МИД латиноамериканской страны, опубликованном в четверг, отмечается, что Мексика присоединяется к санкциям США, введенным против ряда венесуэльских чиновников.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.