В Иерусалиме в ходе столкновений пострадали более 120 человек

ИЕРУСАЛИМ, 27 июл — РИА Новости. Более 120 человек пострадали в столкновениях, которые произошли в историческом центре Иерусалима, сообщили местные медики в среду.

Вспышка насилия в районе, популярном у туристов и паломников, омрачила ликование арабо-мусульманской общины по поводу возобновления молитв в мечетях Храмовой горы. Вернуться туда верующие согласились после двух недель протестов, сорвавших попытку Израиля ввести полицейский досмотр при входе на территорию третьей по значимости святыни ислама.

"Сотрудники Красного полумесяца в Иерусалиме оказали помощь 124 пациентам. Большинство из них пострадали от резиновых пуль и газов", — сказала РИА Новости представитель организации Ираб аль-Фукаха.

Полицейские говорят, что конфликт начался, когда из толпы верующих на Храмовой горе в них полетели камни, некоторые из которых упали на площади у Стены плача — еврейской религиозной святыни. "Размещенные там силы полиции выдавили протестующих за пределы комплекса и рассеяли их с использованием спецсредств", — сообщили правоохранительные органы. По их данным, у Стены плача никто не пострадал, в ходе столкновений был ранен полицейский, получивший удар камнем в голову.

Полиция сообщила, что, несмотря на беспорядки, позволила тысячам мусульман собраться на вечернюю молитву на Храмовой горе.

Также в четверг министерство здравоохранения Палестины объявило о кончине араба, который был тяжело ранен три дня назад в столкновениях с израильскими силами на одной из арабских окраин Иерусалима. Всего за время протестов против мер безопасности, введенных на Храмовой горе, погибли пятеро палестинцев, в том числе четверо — в прошлую пятницу.