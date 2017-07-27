Госдеп считает предстоящие военные учения России и Белоруссии обычным делом

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Госдеп считает предстоящие военные учения РФ и Белоруссии обычным делом, сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Насколько я понимаю… это обычные учения", — сказал он. На вопрос журналистов, не отличаются ли учения особым размахом, представитель госдепа ответил: "Я знаю, что они (Россия — ред.) это делают регулярно. Больше там или меньше войск, чем обычно — не могу комментировать".

Российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с предстоящими учениями. Так, минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб является проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что после переговоров с белорусским коллегой в Минске получил все ответы по поводу учений "Запад-2017".

Министр обороны Украины Степан Полторак 24 июля заявил, что не исключает возможных провокаций со стороны России во время белорусско-российских учений "Запад-2017".