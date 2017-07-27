Госдеп не комментирует ситуацию с гражданством Саакашвили

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Госдепартамент США не комментирует ситуацию с гражданством экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства.

На вопрос, не понадобится ли Саакашвили помощь в Америке в связи с утратой украинского гражданства, представитель госдепа ответил: "Я его здесь в США не видел, так что сомневаюсь, что стоит комментировать".

Ранее Саакашвили заявил в интервью CNN, что хочет побыть в США, так как у его семьи американское гражданство.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

В ноябре 2013 года он покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.