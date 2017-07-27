Депутат Госдумы назвал провокацией запрет на въезд в Молдавию

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Член комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов (ЛДПР), направлявшийся в столицу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Тирасполь через кишиневский аэропорт, назвал провокацией то, что Кишинев запретил ему въезд в Молдавию.

Ранее МИД непризнанной ПМР также назвал такие действия молдавских властей провокацией. По данным МИД ПМР, в четверг был запрещен въезд в Молдавию ряду представителей РФ, включая гостей, направлявшихся в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции в регионе. В частности, по данным МИД, въезд запретили Шперову.

"Я думаю, что не пустили те, кто хотят… нарушить те и так непростые отношения между Россией и Молдовой, устроить какой-то скандал, кризис. Я думаю, это провокация. Это делают те, кто настроены на еще большее углубление разрыва, то есть те люди, которым плевать на память о Штефане Великом, Дмитрии Кантемире, реальных героях молдавского народа. Те, кто хотят положить свою родину, Молдову, под Румынию", — сказал Шперов РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что он уже вернулся в Москву и рассказал о ситуации в аэропорту Кишинева. "Меня просто не пустили, мне не дали разрешение на въезд на территорию Молдовы, выдали мне бумагу, в которой было написано, что я не предоставил доказательств цели своего посещения. Вот такая достаточно расплывчатая формулировка, которую используют молдавские власти в том случае, если хотят запретить кому-то въезд", — заключил он.