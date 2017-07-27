Рогозин прокомментировал отказ Молдавии впустить российских артистов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем Twitter прокомментировал отказ молдавских властей пустить в страну группу российских артистов.

Сборище скандалистов. Ну как их назвать? Кого испугались? Артистов! Вот ведь какая угроза евроинтеграции! Очень некрасивая история, позорная — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 июля 2017 г.

​Отказ российским артистам во въезде Рогозин охарактеризовал как "некрасивую" и "позорную" историю, а представителей молдавских властей, принявших это решение, назвал "сборищем скандалистов".

Ранее стало известно, что российских артистов Дмитрия Дунаева, Ляйсан Мингазову, Лидию Музалеву, Ирину Маслову и Героя Советского Союза Владимира Гасояна не пустили в Молдавию. Россияне должны были участвовать в мероприятиях, посвященных 25-летней годовщине миротворческой операции в Приднестровье. Причиной отказа, по данным пограничной полиции, стало то, что артисты не указали цель поездки.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал инцидент "очередной провокацией", цель которой — сорвать восстановление отношений с Россией.