Украинский силовик открыл стрельбу на Донецкой фильтровальной станции

Снаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции на линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Снаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции на линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Украинский силовик проник на территорию Донецкой фильтровальной станции и открыл стрельбу, никто из сотрудников не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах ДНР.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения.

"На территорию Донецкой фильтровальной станции проник военнослужащий Украины и открыл огонь по зданию из автоматического оружия, бросил ручную гранату. Персонал станции скрылся в укрытии. Затем на территорию проникли еще шестеро силовиков", — рассказал источник агентства.

По его словам, позже все семеро покинули территорию фильтровальной станции. Никто из сотрудников не пострадал.

"Они до 21.00 находились на территории станции. На текущий момент их там нет. Не исключено, что это была провокация со стороны силовиков", — добавил источник.