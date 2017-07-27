В Венесуэле в ходе протестов погиб еще один человек

МЕХИКО, 27 июл – РИА Новости. Еще один человек погиб в четверг в ходе протестов в Венесуэле, сообщил один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.

"Еще один венесуэлец убит в нашем штате Карабобо. Смерть ради больных амбиций верхушки и Николаса Мадуро. Правосудия!" — написал Каприлес в своем микроблоге в Twitter.

Otro venezolano asesinado en nuestro Edo Carabobo!Muertes por la ambición enferma de poder de una cúpula y @nicolasmaduro JUSTICIA! https://t.co/AvqalXrqby — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 27 июля 2017 г.

​За последние неполные два дня число погибших в ходе протестов в Венесуэле достигло уже пяти человек. В четверг погиб подросток 16 лет в районе Эль-Параисо столицы Каракаса, в среду были убиты еще три человека в результате протестных акций.

С начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.

Глава МВД Нестор Ревероль сообщил в четверг, что с пятницы до вторника, 1 августа, вводится запрет на акции протеста под угрозой тюремного наказания на срок от пяти до 10 лет, однако оппозиция уже заявила, что в ответ на действия властей в пятницу проведет акцию "Штурм Венесуэлы".