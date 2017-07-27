Белый дом не подтверждает участие Спайсера в танцевальном шоу

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не может подтвердить сообщения о том, что пресс-секретарь президента Шон Спайсер после того, как покинет свой пост, примет участие в танцевальном шоу.
"Не могу подтвердить, что Шон Спайсер будет танцевать со звездами", — сказала она журналистам.
Ранее издание Page Six сообщило, что, по слухам, Спайсер якобы может принять участие в танцевальном шоу Dancing with the Stars (аналог российской телепередачи "Танцы со звездами") на канале ABC.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента США Спайсер подтвердил свою предстоящую отставку и сообщил, что останется работать до конца августа.