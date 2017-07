Белый дом не подтверждает участие Спайсера в танцевальном шоу

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не может подтвердить сообщения о том, что пресс-секретарь президента Шон Спайсер после того, как покинет свой пост, примет участие в танцевальном шоу.

"Не могу подтвердить, что Шон Спайсер будет танцевать со звездами", — сказала она журналистам.

Ранее издание Page Six сообщило, что, по слухам, Спайсер якобы может принять участие в танцевальном шоу Dancing with the Stars (аналог российской телепередачи "Танцы со звездами") на канале ABC.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента США Спайсер подтвердил свою предстоящую отставку и сообщил, что останется работать до конца августа.

Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Дональда Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался в центре нападок со стороны журналистов. С начала июня Белый дом вместо ежедневных брифингов на камеру стал проводить в основном закрытые брифинги, причем большинство из них вела заместитель Спайсера Сара Сандерс.