Украинский МИД отреагировал на слова посла Италии в России о Крыме

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В МИД Украины раскритиковали заявления итальянского посла в РФ Чезаре Марии Рагальини о правомерности референдума в Крыму, сообщает украинское издание "Новое время".

Ранее Рагальини в интервью итальянской газете Corriere Della Sera назвал присоединение Крыма к России "голосованием за независимость" и раскритиковал помощь Киеву со стороны ЕС, напоминает издание.

"Рагальини подчеркнул, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе", забывая о том, что Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины", — говорится в заявлении украинского посла в Италии Евгения Перелыгина.

Украинский дипломат утверждает, что слова Рагальини противоречат позиции руководства Италии, "выходят за рамки его компетенции" и наносят вред отношениям Рима и Киева. "МИД должен это исправить", — потребовал Перелыгин.

Крым присоединился к России после прошедшего в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.