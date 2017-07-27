США расценивают запуск Ираном ракеты как нарушение резолюции СБ ООН

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. США расценивают запуск Ираном ракеты со спутником как нарушение резолюции СБ ООН, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы расцениваем это как нарушение резолюции СБ ООН… Мы расценивает это как продолжение развития баллистических ракет. Мы также остаемся очень обеспокоенными поддержкой Ираном терроризма. Мы расцениваем это (запуск ракеты – ред.) как провокационную акцию, которая подрывает безопасность, благосостояние в регионе и во всем мире", — заявила Науэрт на брифинге.

Иран в четверг провел успешное испытание ракеты-носителя собственного производства "Симорг" для вывода спутников на орбиту, запустив ее в космос. По данным телеканала IRINN, ракета способна выводить спутник весом до 250 килограммов на орбиту Земли высотой 500 километров.