Оппозиция Венесуэлы ответит "Штурмом Каракаса" на запрет манифестаций

МЕХИКО, 27 июл – РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы не намерена исполнять запрет властей на проведение массовых акций протеста и ответит так называемым "Штурмом Каракаса", сообщил в четверг оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства".

​Чуть ранее глава МВД страны Нестор Ревероль сообщил о введении запрета на уличные протесты с пятницы перед выборами в национальное учредительное собрание 30 июля. Нарушителям он пригрозил тюремным сроком от пяти до 10 лет.

"Режим сообщил, что нельзя проводить манифестации до вторника (1 августа). Мы ответим "Штурмом Каракаса" завтра, подробности сообщим в шесть часов вечера (01.00 пятницы мск)", — говорится в сообщении "Круглого стола" в его микроблоге в Twitter.

Así está la Av. Bolívar de Caracas a esta hr 1:22 pm!Se le sumaron al #2doDiaDeHuelgaYParoEnVzla NADIE quiere fraude constituyente! pic.twitter.com/I0bp2xLU7V — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 27 июля 2017 г.

​В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.