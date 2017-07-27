В Венесуэле за неполные два дня в ходе протестов убиты четыре человека

МЕХИКО, 27 июл – РИА Новости. Число погибших за неполные два дня в ходе протестов в Венесуэле достигло четырех человек, сообщает портал Nacional.

По данным портала, в четверг погиб подросток 16 лет в районе Эль-Параисо столицы Каракаса. Юноша находился рядом с манифестацией и шел купить продуктов, однако был убит пулей в голову.

Накануне в Венесуэле были убиты еще три человека в результате протестных акций.

С начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.