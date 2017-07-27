СМИ: российские эксперты завершили проверку аэропорта Каира

КАИР, 27 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Российские эксперты по безопасности в четверг завершили работу по проверке второго терминала Каирского международного аэропорта, не представив египетской стороне никаких существенных замечаний, сообщает новостной портал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на источники в аэропорту.

Сообщается, что делегация в ближайшие часы покинет египетскую столицу и вернется в Москву, где будет подготовлен доклад по результатам проверки. "В конце инспекции состоялась встреча экспертов с представителями управления безопасности авиационных властей Египта и службой безопасности аэропорта, где обсуждались итоги проверки. Российские эксперты не уведомили о каких-либо существенных замечаниях, они подготовят доклад для руководства России", — цитирует издание слова источника.

Ранее египетские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российские эксперты остались довольны проведенной инспекцией.

Делегация российских специалистов начала проверку Каирского международного аэропорта во вторник. Во втором терминале был осмотрен выход номер пять, который после возобновления авиасообщения будет использоваться для посадки и высадки пассажиров компании "Аэрофлот", а также проверен комплекс мер безопасности, применяемых для пассажиров, багажа, а также сотрудников аэропорта при допуске в служебные зоны.

В четверг российские эксперты ознакомились с процессом доставки бортового питания на самолеты, проверили зону грузов, систему видеонаблюдения в аэропорту. Сообщается также, что российская делегация проинспектировала выход номер 35 второго терминала, где установлено биометрическое оборудование для доступа сотрудников аэропорта на территорию взлетно-посадочной полосы.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Для возобновления авиасообщения российская сторона предложила Египту значительно усилить меры безопасности в аэропортах, а также подписать межправительственное соглашение по безопасности авиасообщения. Египет в начале 2017 года отчитался о завершении масштабной работы по повышению мер безопасности, однако межправсоглашение до сих пор не подписано, переговоры по возобновлению полетов в последние месяцы не продвигались.