Качиньский: ЕК пытается оказывать психологическое давление на Польшу

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Позиция Еврокомиссии в вопросе судебной реформы в Польше — попытка психологического давления, международное право — на стороне Варшавы, считает глава правящей в республике партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Это попытки психологического давления… Международная политика очень жестока, мы должны это принимать, но также должны очень твердо защищать свои интересы", — заявил Качиньский в эфире TV Trwam.

По его мнению, запуск второго этапа санкционной процедуры в отношении Польши требует единогласия стран ЕС. "Я уверен, что его не достигнут", — считает политик.

"Нужно твердо добиваться (своего) и просто не бояться. Ссылаться на европейское право, потому что оно на нашей стороне, но оно, к сожалению, не соблюдается в ЕС очень долгое время, но мы должны бороться, чтобы оно соблюдалось", — подчеркнул он.

Ранее первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, как только принятый в стране закон о работе всеобщих судов будет опубликован. Еврокомиссия также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.

Тиммерманс также заявил, что Еврокомиссия направила официальную рекомендацию властям Польши, дающую Варшаве один месяц на снятие всех претензий.