Среди британских полицейских проведут опрос о необходимости вооружения

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции Англии и Уэльса примут участие в опросе о необходимости вооружения полицейских во время повседневной службы, пишет газета Evening Standard.

Как отмечает газета, обычно британские полицейские не имеют при себе оружия. В последнее время этот вопрос привлек к себе больше внимания в свете ряда терактов в стране. При этом, предыдущее исследование показало, что большинство полицейских выступают против каких-либо перемен в этом вопросе.

По данным издания, это первый национальный опрос полицейских за почти десять лет. В нем примут участие около 120 тысяч рядовых сотрудников полиции.

"Вопрос о повседневном вооружении полицейских является проблемным, и он часто возникает, но, учитывая нынешнюю ситуацию, мы чувствуем, что пришло время вновь запросить мнения наших сотрудников", — приводит газета слова представителя Федерации полицейских Англии и Уэльса Че Дональда (Che Donald).

"За последние несколько лет сотрудники нескольких подразделений были опрошены по этому вопросу индивидуально, но мы хотим определить свежую общенациональную позицию", — отметил Дональд. По его словам, за последние годы работа полицейских сильно изменилась, в частности, в вопросах рисков и угроз.

Опрос телеканала Sky News, проведенный в начале июня, показал, что большинство британцев выступают за то, чтобы все британские полицейские были вооружены.