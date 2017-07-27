Путин и Ниинистё прибыли к замку Олавинлинна на музейном пароходе "Сайма"

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Президенты РФ и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поучаствовали в круизе на музейном пароходе "Сайма" и прибыли к замку Олавинлинна.

После водной прогулки российский президент планирует принять участие в приеме от имени председателя Совета уполномоченных города Савонлинна и посмотреть вместе с Ниинистё оперу Петра Чайковского "Иоланта" в постановке Большого театра.

Пароход "Сайма", на котором прибыли президенты к замку, построен в 1893 году, в настоящее время он используется для экскурсий. Он принимал на своем борту членов российской императорской фамилии и Генерал-губернатора Великого княжеств Финляндского. В настоящее время пароход принадлежит Агентству транспорта Финляндии.

Олавинлинна как самый северный в мире средневековый замок является важным памятником истории и архитектуры. Строительство замка началось еще в 1475 году для обороны восточных границ Швеции на случай войны с русской армии, крепость была достроена к концу XV века. Со временем около замка выросло поселение, которое в 1639 году и стало городом Савонлинна.

Замок сыграл важную роль в русско-шведской войне 1495-1497 годов. В 1714 году крепость в течение шести недель сопротивлялась осаде русских войск во время Северной войны. Ништадтский мир, заключенных по ее итогам в 1721 году, оставил Олавинлинну за Швецией, однако в 1743 году по условия Абоского мира крепость вместе со всей прилегающей областью отошла к России.