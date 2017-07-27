Качиньский назвал ошибкой решение Дуды о ветировании законов о судах

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал серьезной ошибкой использование президентом Анджеем Дудой права вето в отношении двух законов о работе судов, заявив, что этот шаг замедлил судебную реформу.

"Я обязан сказать, что это была ошибка, очень серьезная ошибка, но на этом надо закончить, Теперь надо думать о том, как из этого выйти, как привести к тому, чтобы это был только инцидент, который будет быстро забыт", — заявил Качиньский в интервью TV Trwam.

По мнению политика, за 20 месяцев правления партии оппозиции не удавалось создать ситуацию, которая создала бы "опасный перелом", а после вето президента "такая опасность, к сожалению, появилась".

Качиньский отметил, что радикальная реформа, цель которой — "декоммунизации судов", будет проведена. При этом он подчеркнул, что правящая партия не намерена мешать президенту в его работе над новыми законопроектами.

"У нас снова будет такая уверенность, что мы вместе идем вперед, конечно, с очень значительным участием президента, и что дойдем до цели, которой является полная перестройка нашей страны. В том смысле, чтобы отмести все, что осталось после коммунизма", — заявил он.

По словам Качиньского, быстрое решение вопроса с судебной системой приведет к работе над другими проблемами. В числе реформ, которые, по его мнению, встретят сопротивление – реформа СМИ, заграничных служб и спецслужб.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник после массовых акций протеста в стране заявил, что применит право вето в отношении двух законов, реформирующих судебную систему, которые были разработаны правящей партией "Право и справедливость". При этом глава государства пообещал разработать новые варианты документов, поскольку реформа судебной системы в стране, по его словам, необходима. Польский президент при этом подписал во вторник один из законов в рамках судебной реформы — о всеобщих судах.